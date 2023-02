El defensa argentino no será parte del equipo ruletero que visitará al Cacique este domingo en Macul

¡Gran baja para Everton! Barroso no viaja a Santiago para jugar contra Colo Colo por el torneo chileno

Este domingo Everton visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023. Los ruleteros buscarán su segunda victoria consecutiva tras haber ganado por primera vez en este campeonato, aunque tendrán una baja sensible debido a que Julio Barroso, pilar en la defensa de los viñamarinos, no jugará el partido contra su ex equipo.

Según informó el periodista Diego Peralta, encargado de cubrir la información de Everton para Golazo Radio, Julio Barroso no viajó a Santiago para jugar este importante partido contra Colo Colo debido a que tuvo molestias físicas durante las últimas prácticas de los ruleteros.

Debido a la baja de Julio Barroso, el técnico Paqui Meneghini podría integrar a Felipe Campos en la zaga defensiva para acompañar a Rodrigo Echeverría y Diego Oyarzún en la formación de tres defensas que viene empleando en los últimos encuentros.

Julio Barroso no volverá al Estadio Monumental | Agencia Uno

De esta manera, según el periodista Diego Peralta, Everton podría salir con los siguientes 11 jugadores: Franco Torgnascioli; Rodrigo Echeverría, Felipe Campos y Diego Oyarzún; Jorge Espejo, Benjamín Berríos, Álvaro Madrid, Cristian Riquelme y Luis Montes; Matías Campos López y Sebastián Sáez.

Antes de llegar a Everton, Julio Barroso tuvo una destacada etapa como defensa de Colo Colo, equipo al que defendió entre los años 2014 y 2021.