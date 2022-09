El entrenador de Palestino, Gustavo Costas, adelantó lo que será el compromiso del día jueves entre Universidad de Chile y Palestino por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2022, donde el técnico de los árabes aseguró que no se van a guardar nada y no cambiarán su estilo por tratarse de un equipo grande.

Gustavo Costas no le tiene miedo a Universidad de Chile y advierte a los azules en la previa: "No vamos a cambiar nuestro estilo de juego"

Palestino y Universidad de Chile animarán un entretenido compromiso en el Estadio Municipal de La Cisterna este jueves, donde árabes y azules luchan por distintos objetivos en el Campeonato Nacional 2022.

El conjunto dirigido ahora por Sebastián Miranda solo tiene una misión en las seis fechas que restan del torneo: evitar el descenso a toda costa y, para eso, el partido ante Palestino se presenta como una oportunidad de oro para el despegue definitivo y una declaración de principios de parte del técnico interino.

Los árabes, por otro lado, están a cinco puntos de la zona de clasificación de Copa Libertadores y tienen el máximo torneo continental como gran objetivo. Si bien tienen un buen colchón para decir presente en Copa Sudamericana, los dirigidos por Costas quieren ir por el premio mayor y el jueves puede marcar el destino sobre esa materia.

Palestino quiere celebrar en casa ante la U. | Foto: Agencia UNO

En conversación exclusiva con ESPN, Gustavo Costas anticipó el compromiso del jueves diciendo que “Lo vamos a enfrentar como siempre, no hemos cambiado nunca. No nos da para cambiar porque no tengo tantos jugadores, no tenemos muchos jugadores como para hacer un recambio”, avisó.

“Para este partido no tenemos a Maxi (Salas), pero no vamos a cambiar el estilo porque yo pienso que el estilo de juego que hemos tomado, ese de presionar arriba, tratando de no dejar jugar al rival, de ser un equipo directo, eso no los vamos a cambiar por más que sea la U el rival”, complementó Costas.

El técnico de los árabes ejemplificó que no cederán en el protagonismo con el partido ante los diablos rojos: “Fuimos a jugar a Ñublense y uno pensaba que íbamos a resguardarnos más y no, fuimos a presionar arriba. La mentalidad de los chicos es de ir a presionar, de ser intenso y no lo vamos a cambiar por nada”, remató.

Árabes y azules se medirán este jueves a las 15:30 PM de Chile continental en el Estadio Municipal de La Cisterna, donde los tres puntos asoman como claves para ambos equipos, pero con una U urgida por salir de la parte baja.