Gustavo Huerta desclasifica fuertes amenazas por reportaje de Sergio Jadue: "Sonaba en un equipo y llamaban de la ANFP para que no me contrataran"

El entrenador Gustavo Huerta no lo pasó para nada bien cuando Sergio Jadue asumió como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Y es que el hijo del reconocido estratega, Gustavo, realizó unos reportajes en el programa Zoom Deportivo de TVN de denuncia sobre las malas prácticas del ex presidente de Unión La Calera.

Luego, al exdirigente de fútbol chileno esos documentales no le gustaron y terminó yendo Bellavista 0990 a pedir explicaciones al director ejecutivo del canal estatal, pero este apoyó a su periodista y dichos artículos fueron igualmente publicados por el espacio deportivo, lo que le trajo coletazos al en ese entonces director técnico de Deportes Antofagasta.

Jadue le hizo la vida imposible al actual DT de Cobresal | Foto: Agencia Uno

Fue ahí que Huerta estuvo sin trabajo en todo el periodo de Jadue, pero cuando este arrancó a Miami, lo llamaron de un equipo y finalmente encontró una institución que confió en él.

Ya han pasado varios años de este polémico tema, pero el entrenador reveló en conversación con el podcast "Pelotazo al Vacío" del periodista Jorge "Pelotazo" Gómez la compleja situación que vivió luego de una investigación de su retoño que realizó en contra del ex presidente de la ANFP.

"En algún momento fui objetado y amenazado en el fútbol chileno por la dirigencia de la ANFP, amenazando al equipo que yo estaba (Deportes Antofagasta) que si no me echaban, le iban a echar los árbitros encima", recordó.

"Fue fuerte lo que me tocó vivir con el tema de mi hijo por la investigación que le hizo al delincuente más grande que ha tenido el fútbol chileno como Sergio Jadue, las repercusiones rebotaron hacia mí y fueron momentos complicados de no poder trabajar porque se me cerraban todas las puertas, sonaba en un equipo y llamaban de la ANFP para que no me contrataran", cerró.