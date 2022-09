Gustavo Quinteros se sacó la camiseta de hincha de Colo Colo y se refirió a un posible descenso de Universidad de Chile a la Primera B, situación que no le gustaría para nada ya que, según contó, lo motiva jugar los Superclásico a estadio lleno.

Universidad de Chile pasa por uno de los momentos más delicados de los últimos años, en donde se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones y con el ‘fantasma de la B’ amenazando de manera concreta la permanencia de los azules en Primera División.

En el día de mañana, tendrán una nueva final por no descender cuando enfrenten a un difícil equipo de Palestino que busca meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores de América del próximo año.

Es precisamente el peligro de la U y que descienda a la Primera B lo que captó la atención de Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, en conversación con Mega: “Para que un fútbol sea mucho más interesante, más motivador para la gente, los equipos grandes deben pelear en los primeros lugares. Eso mirándolo de afuera. Quizás los fanáticos prefieran que descienda y demás, pero como un participante de un fútbol como el chileno o cualquiera, siempre quiero jugar un clásico con 50 mil personas, es lo más lindo que puede pasar”, aseguró.

Quinteros quiere que la U se quede en primera. | Foto: Agencia UNO

El estratega del Cacique complementó diciendo que “No voy a decir ni soy quién para decir que la U se salve o no, pero como admirador de un fútbol competitivo, siempre es lindo jugar clásicos con mucha gente, me encanta. Ahora volvió la gente y se siente distinto. Es hermoso”.

El director técnico argentino-boliviano de los albos incluso se acordó de cuando Colo Colo estuvo en la posición que hoy se encuentra la U: “Es muy difícil pelear el descenso. En algún momento estuvimos en una situación similar y a la U le viene pasando hace un par de años, luchando ahí que es muy estresante, desgastante”, remató.

De esta manera, Universidad de Chile encontró un aliado en su lucha por no descender donde menos lo esperaba. Pese a las palabras de Quinteros, los azules deben mejorar en su juego y empezar a sumar puntos si no quieren estar a último minuto salvándose como la temporada pasada.