Hector Pinto, ex entrenador de Universidad de Chile, se refirió a los tristes acontencimientos que ocurrieron en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Hector Pinto crítica la seguridad en los estadios: "Yo no veo que hace Estadio Seguro, no veo que tomen medidas previo a los partidos"

El clásico universitario entre azules y cruzados se vio afectado por incidentes provocado por delincuentes que lanzaron proyectiles al campo de juego, afectando a distintas personas que estaban al borde de la cancha.

Ante esta situación, Héctor Pinto, ex entrenador azul, comentó lo ocurrido en Concepción."No hay palabras para este tipo de cuestiones. Yo pido que trabaje Estadio Seguro, yo no veo que hace Estadio Seguro, no veo que tomen medidas previo a los partidos".

Pinto también se refirió a los comentarios de Juan Tagle. "Escuché al presidente de Católica sobre que los Carabineros tienen que volver al estadio y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Los Carabineros afuera no sirven, es adentro donde se producen los desórdenes.

Para cerrar, Pinto se refirió a la inseguridad que hay hoy en el país."Ya nos ganó (la delincuencia) en el que hacer de cualquier actividad está la delincuencia metida. Uno anda con miedo, yo no voy al estadio hace rato pero me da miedo".

"Hay una inseguridad tremenda, no solo en el fútbol, sino que a nivel país", concluyó.