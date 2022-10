Después de mucho tiempo, Universidad de Chile pudo disfrutar en cancha de un alegría inmensa tras eliminar en los cuartos de final de la Copa Chile a nadie más ni nadie menos que Universidad Católica, uno de sus clásicos rivales y el tetracampeón del fútbol chileno.

Una vez que terminó el compromiso, Ariel Holan se acercó hasta Sebastián Miranda para ‘darle una lección’ respecto a todo lo que ocurrió después de la lamentable suspensión del Clásico Universitario en Valparaíso tras la agresión sufrida por Martín Parra por parte de la barra de los cruzados.

Raúl Toro, histórico DT del fútbol chileno, quiso formar parte del debate y no le gustó para nada la actitud que tuvo el técnico cruzado con su par de Universidad de Chile e, incluso, metió a Gustavo Quinteros al baile con ácidos comentarios.

Holan y Miranda en el clásico suspendido en Valparaíso. | Foto: Agencia UNO

“Su actitud fue de mal gusto. Holan es como Quinteros, cuando no logran los objetivos, si no ganan, le echan la culpa a algo, a los árbitros, un penal, que este debió haber sido expulsado, etc. Los árbitros son seres humanos también”, arrancó diciendo el histórico DT con Bolavip Chile.

Toro no comparte lo que hizo Holan y cree que no lo hubiese hecho si la UC si hubiese impuesto en la llave: “Fue inmerecida la actitud de Holan. Entre nosotros los directores técnicos u los jugadores tenemos que tenernos respeto, no podemos lanzar al voleo y decir cosas. ¿Si hubiese ganado la Católica tú crees que Holan le va a decir lo que le dijo? No, Quinteros tampoco. Para mí dejan mucho que desear cuando no logran los objetivos”.

ver también Tomatín Rojas se lanza contra Ariel Holan por actitud con Miranda

Si bien el compromiso terminó con polémica y un par de escaramuzas, lo concreto es que la U dirá presente en la ronda de los cuatro mejores en Copa Chile y buscará mediante esa vía llegar a la Copa Libertadores 2023, mientras que la Católica deberá hacerlo remando desde atrás para darle caza a Ñublense o Curicó Unido en el Campeonato Nacional 2022.