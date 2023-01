Con la llegada de Mauricio Pellegrino a Universidad de Chile, uno de los jugadores que no están considerados para el plantel 2023 es precisamente el que terminó con la jineta de capitán, Ronnie Fernández.

El ex Santiago Wanderers no está entrenando con el equipo, no ha sido parte de los amistosos, perdió la camiseta 19 (la usará Juan Pablo Gómez) y no viajará a La Serena para los duelos ante Coquimbo Unido y Rosario Central.

Cristián Mora, el multicampeón azul, conversa con Bolavip pidiendo una chance para el atacante. "En la medida que lleguen buenos jugadores, puede levantar el rendimiento de Ronnie, creo que los jugadores que tuvo para alimentarlos no fueron los indicados y en esta temporada debe tener una oportunidad", aseguró.

Agregando que "No hay que ser injustos con él, el equipo no tenía los jugadores para el juego de Ronnie, que le dieran centros, que lo dejaran en posición de gol, siempre era más una lucha en los partidos de él contra tres defensas y eso va mermando las posibilidades del jugador, al menos eso es lo que yo vi".

Cristián Mora pide una oportunidad para Ronnie Fernández (Archivo)

Respecto al amistoso ante Coquimbo Unido, Cristian Mora cree que "es partido de rodaje donde se afina el plantel que se conformó, no hay que ser lapidarios, pero en relación a Ronnie Fernández yo sería más flexible, merece una oportunidad, porque siento no dio toda la capacidad que tiene".