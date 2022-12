El rumor de Charles Aránguiz a Universidad Católica puso los pelos de punta a Miguel Ángel Neira, quien fustigó la idea y no quiere que el ex jugador de Universidad de Chile llegue a la UC para tapar a la cantera.

La mañana de día lunes se remeció con el bombazo de mercado que anunció Mauricio Israel en Círculo Central, donde el periodista aseguró que la UC tiene ‘conversaciones avanzadísimas’ con Charles Aránguiz para ser nuevo refuerzo cruzado.

Si bien sería un fichaje bombástico para el fútbol chileno el tener a un seleccionado nacional vigente jugando en la liga chilena, un histórico de la UC le bajó el pulgar a la hipotética llegada del Príncipe a la UC.

Neira no quiere a Aránguiz en la UC. | Foto: Agencia UNO

“La Católica está juntando a la selección senior. Están bajando un poquito el promedio de edad (ríe)”, dijo de manera irónica Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador de La Roja en España 1982 y de Universidad Católica en diálogo con Bolavip Chile.

Neira no cree que el ex Universidad de Chile sea un gran aporte: “Aránguiz ha bajado demasiado su rendimiento últimamente, no es el Charles del 2018-2018 y juega poco en su equipo. No sé cuál será la idea de la Católica qué están pensando”.

“¿Entonces saben que tiene que hacer la Católica? Cerrar las cadetes. Total, están trayendo gente adulta mayor de 30, para qué quieren las series menores” complementó en el cierre haciendo una profunda crítica al modelo de contratación cruzada.