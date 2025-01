Ayer fue presentado de forma oficial en el Estadio Monumental el primer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2025 y el centenario. Se trata del volante argentino Claudio Aquino, quien llegó proveniente del Vélez Sarsfield campeón de la Liga Profesional de Fútbol, donde fue elegido el mejor jugador del torneo.

Y en la sala de conferencia de prensa de La Ruca, el atacante de 33 años lució la nueva camiseta del Cacique, que traía estampado el número ’10’ en su espalda, un verdadero símbolo del fútbol mundial y que en los albos han vestido ídolos como Miguel Ramírez, Jorge Valdivia, Giovanni Hernández y Macnelly Torres.

Si bien no es su dorsal favorito, el propio Aquino explicó que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, le pidió que lo ocupara. Mientras que su número favorito, el ’22’ que usaba en el Fortín, lo tiene Mauricio Isla.

“Respecto al número hubo un problema. Es un número que por ahí no lo uso mucho, tengo un número en particular, pero lo tiene un compañero. Entonces Aníbal quería que use este número y le dije que no había problema (…) Todavía no tuve la oportunidad de hablar con Isla, pero ya está, me quedo con este número. Así que ya está, me quedo con esto”, expresó ante los medios.

Además, indicó que no siente presión al venir con el tremendo rótulo desde el otro lado de la cordillera: “No es una mochila, bienvenida sea la presión, estoy acostumbrado a eso, estoy tranquilo por ese lado”.

Claudio Aquino fue presentado con la camiseta número ’10’ en Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

De Jorge Valdivia a Claudio Aquino

Y con esta elección, Claudio Aquino se transformó en el sexto ’10’ de Colo Colo en los últimos seis años, donde cuatro quedaron totalmente en el olvido.

Todo comenzó con Jorge Valdivia en su regreso al club de sus amores entre 2017 y 2019. El Mago estuvo a la altura de la responsabilidad de cargar con este dorsal, siendo campeón cuatro veces.

Pero luego vinieron cuatro nombres que quedaron muy al debe. Comenzando por Leonardo Valencia en 2020, siendo parte del plantel que se salvó del descenso. A mediados de 2021 llegó el delantero venezolano Christian Santos que también se calzó este número, pero en una temporada solo convirtió un gol.

Caso similar pasó al año siguiente con el chileno-neozelandés Marco Rojas, que al igual que su antecesor solo estuvo una temporada. Aunque al menos fue parte de la obtención de la estrella 33 en el Campeonato Nacional 2022 y también anotó un tanto.

Y el último antes de Aquino fue Pablo Parra, que llegó en julio del 2023 al Monumental en reemplazo del Kiwi, pero corrió la misma suerte. En julio del 2024 fue cedido a Unión La Calera al no ser considerado por el entrenador Jorge Almirón y no volvió a Colo Colo, debido a que en diciembre firmó como agente libre en Palestino.

Los últimos ’10’ de Colo Colo