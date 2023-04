Histórico jugador de Universidad Católica y Colo Colo no duda de la rivalidad de ambos equipos: "Siempre ha sido clásico"

Universidad Católica y Colo Colo disputan este sábado 15 de abril una nuevo clásico del fútbol chileno, pese a que muchos no están de acuerdo con este calificativo para el partido entre Cruzados y Albos.

Por ejemplo, el histórico albo Marcelo Espina no quiso tildar de clásico al encuentro entre La Franja y el Cacique, mientras que el ídolo cruzado Mario Lepe indicó que el clásico de la UC es con la U, aunque el partido más importante es contra Colo Colo".

Sobre este debate, un histórico de la Selección Chilena que vistió ambas camisetas quiso ponerle punto final a la discusión. En conversación con Bolavip Chile, Fabián Estay entregó su punto de vista:

"Siempre ha sido clásico Colo Colo vs Católica. Colo Colo vs la U puede que sea el clásico nacional, ese es el verdadero clásico pero se transformó a través de los años el partido de Colo Colo con Católica en clásico". indicó el ex futbolista que está erradicado en México.

Estay jugó en los tres grandes del fútbol chileno: la U, la UC y Colo Colo | Foto: Instagram @fabianestay10

Agregó el Mundialista en Francia '98 que "hubo partidos de Copa Libertadores, partidos de finales de Copa Chile, finales de torneo a finales de los años 80 y principios del 90 en donde había una igualdad muy buena entre ambos conjuntos y siempre por algo o por un pequeño detalle terminaba siendo campeón uno de los dos".

También el campeón con Católica en 1987 quiso buscar otro calificativo para referirse al partido entre Colo Colo y la UC, y así diferenciarlo de otros compromisos del fútbol chileno: "Me parece que sí se puede mencionar como un clásico, o tal vez como un un Derbi. Clásico me parece que podría ser el Clásico Universitario y el Clásico Nacional [Superclásico]".