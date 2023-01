Histórico relator deportivo da cuenta de su actual realidad: "No me da vergüenza ser recolector de basura"

fue una de las voces emblemáticas del relato deportivo en las últimas décadas en medios como Radio W, ADN y Radio Bio Bio y en televisión como Sky, CDF, Canal 13 y ahora último una nueva, pero breve oportunidad en TNT Sports. En todas esas estaciones, recordado es su grito tan particular de gol que marcó a muchos equipos como también a la selección chilena.

Es Sebastián Luchsinger o si prefiere el Narrador de los sueños, quien actualmente está lejos de su eterno compañero, el micrófono y ha tenido que reinventarse para poder llevar el sustento a su casa, donde está su fiel compañera Cata, quien lo ha acompañado por 34 años y del cual nacieron dos hijos.

En entrevista concedida a Las Últimas Noticias, Luchsinger comentó cuál su actual momento, a qué se está dedicando luego de su fugaz retorno a la pantalla chica. "No tengo vergüenza en contarlo porque después de todo es un trabajo digno y en el que he conocido gente valiosa. Trabajar como recolector de basura me ha servido para darme cuenta que hay seres invisibles que hacen una pega vital como es recoger la basura", contó el comunicador.

No obstante, Tatán también comparte otra triste realidad que le ha tocado vivir, "me toca hacerlo, como también lavar las calles. Me levanto a las 4 de la mañana y voy contento. Muchas personas miran con recelo este trabajo. Incluso me he encontrado con varios conocidos que me han dado vuelta la cara cuando me han visto recoger la basura o lavar las calles de Santiago", reconoció a LUN.

Tatán compartió a qué se dedica en la actualidad lejos de los micrófonos (LUN)

Sobre su breve paso por TNT Sports a fines de la temporada 2022, Luchsinger cuenta que fue el propio Claudio Palma quien fue el puente para una oportunidad, "la gente me brindaba su felicidad de poder estar relatando e incluso fui Trending Topic. Después no me llamaron más y no es una queja. Uno entiende que hay otros colegas que llevan más tiempo", sostuvo.

Finalmente, a la pregunta si le gustaría volver, Tatán dijo que por nostalgia ya no consume de la materia y que no ve ni siquiera los bloques deportivos, no obstante, reconoce que su voz sigue intacta, pero sabe que hay muchos chicos nuevos, pero que "me pica el bichito de tomar el micrófono y relatar", concluyó.