Marcelo Díaz no ha tenido un pasar regular por el fútbol de Paraguay. Si bien, su estadía en Libertad al comienzo no fue del todo buena, en las últimas fechas del Torneo de Apertura pudo revertir aquel momento y fue destacado en su equipo, pues eso lo llevó a levantar el título de dicho certamen.

El mediocampista ha manifestado en más de una ocasión que ojalá se dé su retorno a Universidad de Chile, pero su contrato con el club guaraní ha alargado aquella espera.

Hugo Brizuela, ex jugador de Universidad Católica, Unión Española, Audax Italiano y O'Higgins en nuestro país, dialogó con Redgol y se refirió a la situación del bicampeón de América con La Roja y de su rendimiento en el conjunto albinegro.

"No jugó mucho y no tuvo mucha continuidad, pero las veces que jugó lo hizo bien. No es que jugó todos los partidos solamente por problemas físicos, que por ahí le impiden jugarlos todos, pero cuando le tocó jugar lo hizo muy bien. Así que fue un aporte muy importante para Libertad", sostuvo el ex delantero.

"Marcelo estuvo muy bien en estas últimas fechas y el sábado también jugó muy bien. Es un jugador experimentado, que conoce muy bien lo que es el mediocampo, sabe jugar y le viene muy bien a Libertad, porque las veces que le tocó jugar lo hizo muy bien y no lo voy a descubrir yo”, agregó.

El volante no ha escondido su deseo de regresar a la U | Foto: Agencia UNO

Por último, tuvo palabras sobre un posible retorno a Universidad de Chile tras terminar su vínculo con Libertad.

"Qué bueno por él, seguramente también es en agradecimiento a la gente de Libertad. Acá por ahí tuvo algunas lesiones que seguramente le impidieron jugar lo que él quería jugar, que era todos los partidos y seguramente quiere respetar su contrato para poder volver a la Universidad de Chile", sentenció Brizuela.