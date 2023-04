El ex seleccionado nacional no tuvo tapujos en declarar que al cuadro universitario lo benefició el juez del encuentro ante el conjunto 'eléctrico'.

El triunfo de Universidad Católica frente a Deportes Colina ha dejado varias declaraciones, pues los cruzados casi viven un bochornoso epísodio por los octavos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.

En la precordillera no quedaron muy contentos con el desempeño. Uno de los que golpeó la mesa tras el cotejo fue Juan Tagle. El mandamás cruzado hizo un llamado de atención al equipo comandado por Ariel Holan.

Bajo esa línea y en conversación con Bolavip Chile, Hugo Droguett aseguró que el cuadro estudiantil fue ayudado por el árbitro Nicolás Millas. Todo esto, luego que se reclamara una falta en el gol de Fernando Zampedri sobre un jugador del conjunto 'eléctrico'.

"La verdad yo creo que ahí el árbitro le ayudó un poquito a Católica, lamentablemente para Colina, porque el partido se debió terminar antes, pero ahi Católica zafó y yo creo que no deben estar muy contentos. No marcaron ninguna diferencia, parecía que fueran los dos equipos como de la misma categoria", sostuvo el ex seleccionado nacional.

Los cruzados ganaron por penales tras el gol agónico de Zampedri | Foto: Photosport

Los cruzados ahora deberán preparar el partido del próximo fin de semana ante Colo Colo, válido por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023.