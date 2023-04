Juan Tagle golpea la mesa tras la angustiante clasificación de Universidad Católica en Copa Chile: "No nos puede volver a pasar"

Universidad Católica consiguió una polémica clasificación ante Deportes Colina por los octavos de final de la fase regional Centro Norte de la Copa Chile. Los cruzados encontraron un discutido gol en los últimos segundos de partido por parte de Fernando Zampedri y terminaron ganando en penales por 4-2.

Aquello ha hecho que los hinchas explotaran en contra de Ariel Holan tras el casi vegonzoso episodio que habrían vivido en el Estadio Bicentenario de La Florida y de quedar eliminados con un equipo de la Tercera A de nuestro fútbol.

No obstante, uno que no quedó conforme con el rendimiento del equipo cruzado fue Juan Tagle. El presidente de la Franja golpeó la mesa y aseguró que se debe continuar mejorando y que no puede volver a ocurrir una situación así. Además, felicitó al rival y al arquero, quien fue la figura del compromiso.

"Mucho que trabajar y mucho que mejorar. Que esto sea un punto de inflexión. No nos puede volver a pasar. Felicitaciones a @ColinaSadp y en especial a su arquero. Ahora con todo por el clásico", manifestó el mandamás de la UC en su cuenta de Twitter.

El mandamás cruzado hizo un llamado de atención a la UC | Foto: Photosport

Ahora, Universidad Católica tendrá que planificar su compromiso ante Colo Colo en lo que será la vuelta del Campeonato Nacional 2023.