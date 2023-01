El ex entrenador de La Roja sub 20, se refirió al reintegro de Luciano Cabral al fútbol profesional tras estar cinco años en la cárcel y manifiesta que en buen estado físico, el jugador pdría ser una opción para la Selección Chilena.

Tras cinco años sin rodaje con balón, Luciano Cabral volvió a jugar profesionalmente en el amistoso de Coquimbo Unido contra Universidad de Chile por el Torneo de Verano 2023. El volante solo le bastaron unos minutos para mostrar que su buen juego no se pierde, lo que generó aplausos, gritos y felicitaciones por parte de la hinchada, cuerpo técnico y ex entrenadores que lo dirigieron.

En conversación con el diario As, Hugo Tocalli, ex entrenador de la selección sub 20 donde dirigió a Cabral, tuvo puros elogios para el jugador y asume que le pone feliz el retorno de su ex pupilo, además señaló que podría ser un aporte al Torneo Chileno.

"Me pone muy contento, por la calidad de jugador que él es, por su calidad humana. Yo no sé sí se equivocó, no puedo decir algo que no sé. Pero sé que humanamente es un tipo bárbaro, un pibe que yo lo tuve en la Selección, lo tuve también en Argentinos Juniors. Es un pibe que Dios quiera pueda seguir jugando. Estoy seguro de que le va a dar mucho al fútbol. Y también le puede dar mucho al fútbol chileno", comentó Tocalli.

Hugo Tocalli le pone fichas a Luciano Cabral. (agencia uno)

Al ser consultado si él ve a Luciano como opción para La Roja estando en buen rendimiento, el ex entrenador de Colo Colo lo propone, pero es claro en decir que hay que esperar. "Sí, estoy seguro. Igual no te olvides que estuvo cinco años sin jugar. Hay que ver cuánto demora volver a tomar ritmo para jugar en una selección. Hoy en día se necesita un ritmo bárbaro. Sin duda es un muy buen jugador", finalizó.

El 12 de diciembre el conjunto coquimbano presentaba la incorporación del volante con una gota de esperanza tanto para el jugador como para el equipo: "Las segundas oportunidades como entrega nuestro club y la posibilidad de retomar nivel son la conjugación que tienen al nuevo refuerzo porteño como otra de las incorporaciones nacionales que llega al puerto coquimbano", señalaban el equipo pirata en sus redes.

La espera del jugador de 27 años terminó el pasado 4 de enero, al minuto 74 cuando ingresó al terreno de juego y retomó con una carrera que parecería perdida tras 5 años de cárcel.