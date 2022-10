Iván Morales le tiene fe a Eduardo Berizzo y sueña con poder volver a la Selección Chilena: "Me gustaría poder estar nuevamente"

Iván Morales no tuvo una buena temporada en México con el Cruz Azul, conjunto en donde no brilló y fue duramente apuntado por el medio azteca y los hinchas, quienes no le perdonaron su bajo registro goleador y los conflictos que tuvo dentro de la cancha.

En ese contexto, Morales no fue convocado a La Roja con la regularidad que lo venía haciendo en el proceso de Martín Lasarte y no vio convocatorias en lo que va del mandato de Eduardo Berizzo a cargo de la Selección Chilena.

En Más Que Fútbol de DIRECTV Sports, Iván Morales abordó lo que ha sido estar alejado de La Roja y el proceso que está llevando Berizzo, para el cual aseguró que le desea lo mejor pese a que aún no conoce al estratega nacional.

Morales se ilusiona con poder volver a La Roja. | Foto: Agencia UNO

“No conozco a Eduardo Berizzo, pero me han dicho que es un buen técnico y muy intenso. Quiero que le vaya muy bien porque si es así, nos irá muy bien a todos”, dijo en primera instancia el ex Colo Colo.

“Siempre quiero estar en la selección. Estuve desde sub 15 en todos los procesos. Fui a la adulta muy joven y debuté en una gira amistosa. La selección es lo mejor que le puede pasar a un jugador y por supuesto me gustaría estar nuevamente”, complementó.

La palabra recambio lleva años dando vuelta en Juan Pinto Durán y el ex artillero albo no le hizo el quite al debate: “Hablar de recambio en la selección es fuerte y complicado. Creo que Arturo, Alexis o Claudio están vigentes y merecen respeto. Pueden dar mucho aún en La Roja y los jóvenes debemos acoplarnos a lo que pueden enseñarnos”, cerró.