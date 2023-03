El fútbol nacional pasa por una etapa de transición respecto a la Generación Dorada y se prepara para las nuevas joyas del fútbol chileno que esperan poder romperla tal como lo hicieron Arturo Vidal, Claudio Bravo y Alexis Sánchez, entre otros.

El camino, eso sí, no es nada fácil y muestra de eso se vio en el Sudamericano Sub 20, donde La Roja no pasó ni la fase de grupos y se quedó con las ganas de poder clasificar al mundial de la categoría.

Es en la etapa formativa y de desarrollo que Juan Cristóbal Guarello apuntó sus dardos al futbolista chileno, todo debido a la invitación que Esteban Paredes hizo al artista urbano Pailita para su despedida del fútbol profesional.

Cruz, emblema de La Roja Sub 20, no ostenta un biotipo potente. | Foto: Agencia UNO

“El problema del futbolista chileno de hoy es que tiene el físico de Pailita y Marcianeke. Van a jugar y se encuentran con unos ecuatorianos así (gesticula), el ecuatoriano se mueve y el chileno sale volando, lo agarra la brisa de la tarde y se lo lleva fuera de la cancha”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

El comunicador ejemplifica su argumento con palabras de Pato Ormazábal, ex DT de La Roja Sub 20: “Tenemos un problema de biotipo grave en este momento y si le sumamos a eso el problema mental admitido por Patricio Ormazábal, quien confesaba que sabía antes del Sudamericano no había nada que hacer, porque la cabeza de los jugadores no les daba”.

“Después del partido con Inglaterra cacharon que los ingleses les pegaban con el traste y salían, no ganaban una pelota dividida”, reveló el sentir que había después de un amistoso donde Chile fue vapuleado por los europeos.