El Superclásico del fútbol chileno dejó varias escenas lamentables para el recuerdo, como lo fueron los incidentes fuera de la cancha y el paupérrimo nivel de fútbol que se exhibió en la cancha del Estadio Monumental.

La situación actual no solo del Superclásico, sino que del fútbol chileno, fue abordada por Juan Cristóbal Guarello en Deportes en Agricultura y no dudó en caerle con todo al presidente de la ANFP, Pablo Milad.

“Hoy en el fútbol hasta las canchas son malas. Si Milad no sirve para nada, para qué estamos con cosas. Lo mejor que hace es no molestar, no hacer ruido, no tiene un plan de nada”, dijo el comunicador.

Guarello cuestionó duramente a Milad. | Foto: Agencia UNO

Guarello grafica sus dichos con La Roja Sub 16 que se comió sendas goleadas en Europa: “Esa selección Sub 16 que se comió la de King Kong de ida y vuelta se armó una semana antes, así está funcionando el fútbol chileno”.

“A Chile le quitaron las revanchas de la Copa Sudamericana y él se preocupa de su viático. Hay problemas con las canchas y Milad no existe. Cecilia Pérez se come un combo y el presidente que ella inventó para el fútbol ni siquiera es capaz de pegar una llamada”, siguió.

En el cierre, remata a Pablo Milad e incluso lo compara con un corpóreo: “Tenemos un presidente dibujado, es un corpóreo de esos que están en la calle. Si ponemos al Señor PF en la ANFP tiene más conducción, es un desastre total”.