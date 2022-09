El ex lateral de la Selección Chilena instaló el debate sobre qué jugador es más completo e indispensable para su equipo; Juan Martín Lucero de Colo Colo o Fernando Zampedri de Universidad Católica.

Jean Beausejour enciende el debate sobre los delanteros de Colo Colo y Universidad Católica y no duda: "Lucero es más completo que Zampedri"

El Campeonato Nacional 2022 no solo está al rojo vivo en la parte alta de la tabla y en la baja, donde las próximas fechas serán decidoras para el futuro del campeón y los equipos que tengan que disputar la Primera B la próxima temporada.

Otra de las peleas que se están dando palmo a palmo es la por ser el goleador del torneo, en donde Fernando Zampedri de Universidad Católica lidera la tabla con 15 anotaciones seguido muy de cerca por Juan Martín Lucero de Colo Colo con 13 tantos.

Ambos jugadores han sido estelares en sus equipos y fue esa comparación la que quiso abordar Jean Beausejour en ESPN, donde instaló el debate sobre cuál de los dos jugadores es más completo y cuál es más indispensable para su equipo.

Para Bose, Lucero es más completo que Zampedri. | Foto: Agencia UNO

“Estaba buscando parámetros de medición para compararlos, yo creo que es más completo Lucero, tiene mejor juego asociado, cabezazo tiene mejor Zampedri, pero Lucero también tiene un cabezazo aceptable, habilidad uno contra uno”, dijo el ex bicampeón de América.

Bajo esa misma línea, dijo que “Me parece que salvo en fortaleza física, Lucero es más completo que Zampedri pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué jugador se torna más indispensable para su equipo. Acompañado de esa, yo me hago otra: ¿Qué equipo puede sobrevivir más tiempo sin uno de ellos, qué equipo puede navegar sin uno de ellos? Ese es Colo Colo”.

“Colo Colo puede navegar mejor sin Lucero que Católica sin Zampedri y si me llevo por eso, es más indispensable para su equipo Zampedri, más allá de que Lucero tiene aptitudes para dialogar con su equipo”, remató.