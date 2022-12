Universidad de Chile ya comienza afinar sus detalles para lo que será la temporada 2023, en la que los adiestrados por Mauricio Pellegrino trabajan con todo para comenzar de la mejor forma su nuevo año y dejar atrás lo que han sido las temporadas anteriores las cuales lo han alejado de pelear por cosas importantes.

Ante lo que será este nuevo modelo de la U, el ex jugador de los ‘Azules’ Jean Beausejour tomó el micrófono de Radio ADN para dar su opinión a lo que ha sido el año del portero del club, Cristóbal Campos, a quien le puso sus fichas para ser por largo tiempo ser el titular en la portería y que los duros momentos junto al equipo lo han hecho un mejor jugador.

“Creo que Cristóbal Campos tiene las aptitudes y condiciones para ser un buen rato el arquero de la U. Pelear el descenso con la U produce presión y un sinfín de cosas que a lo mejor no son tan positivas, pero me voy para el otro lado, te hace jugador profesional, te moldea el carácter, seguramente la presión por pelear el descenso no está ni de cerca con la motivación de pelear un campeonato, no tienen relación”, partió señalando Beausejour.

Profundizando en su pensar, el ‘Bose’ declaró que los años de presión que se han vivido dentro de la Universidad de Chile por la quejumbrosa situación del poder mantener la categoría, terminan siendo algo positivo a futuro para el joven golero pensando en los varios años de carrera que le quedan en su camino.

Campos y su primer año como titular en el arco de la U | Foto: Agencia Uno

“La presión por pelear un descenso te condiciona la cancha, la motivación por pelear un campeonato te aumenta las virtudes, la presión por pelear el descenso te aumenta las cosas malas. Yo siento que fue un año ganado para Cristóbal Campos”, detalló en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour hizo un cierto reparo para el hoy portero titular de los ‘Azules’, en el que dentro de sus conflictos durante la temporada, estos podrían haberle costado bastante caro en su titularidad con la U, algo que para el ‘Bicampeón de América’ es algo a mejorar.

“Ese segundo semestre donde tuvo esas situaciones con compañeros de público conocimiento, le hubieran pesado más, si tenía un arquero que le hacía competencia, a lo mejor no pasaba por alto, porque no iba a tener espacio para cometer esos errores”, cerró.