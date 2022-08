La situación que vive la Universidad de Chile tanto a nivel institucional como deportivo es bastante delicada y esto quedó totalmente demostrado en las últimas horas tras las manifestaciones que hicieron los fanáticos del club en la afuera del Centro Deportivo Azul debido al momento que viven los Azules.

Ante esta situación, el ex atacante del Romántico Viajero, Joaquín Larrivey dialogó con el programa F90 de ESPN, expresándose ante la situación que vive la U, en donde se refirió a la relación que sostuvo con el presidente de Azul Azul, Michael Clark, de quien no tiene muy buenas referencias.

“Lo que me tocó convivir con Clark estaba bastante presente, iba a los entrenamientos y a los partidos, pero desde mi experiencia personal es una persona que como lo he dicho un montón de veces, me mintió en la cara, hoy lo hablé con ‘Cachila’ Arias y la verdad que menos mal que había otra persona presente, que éramos tres en la reunión. Porque capaz que después termina siendo mi palabra contra la palabra de él”, partió señalando Larrivey.

Profundizando en sus declaraciones, el ‘Bati’ explica que desde aquel momento que tuvo dicha conversación con el mandamás de la concesionaria, perdió toda veracidad en lo que es su persona, pero destacó que en el mal momento que tuvo la U en la temporada pasada, él siempre estuvo presente en el club.

Larrivey le cayó con todo a Clark | Foto: Agencia Uno

“Desde ese momento pierde mucha credibilidad el presidente, por mi percepción personal, pero desde el punto de vista presencial, siempre estuvo. Leí que no estuvo en el Clásico por un problema personal, pero yo siempre cuando estuve, él estuvo bastante cerca del plantel”, explicó el delantero.

Finalmente, Larrivey ni la pensó y dejó en evidencia que dentro de su periplo en la Universidad de Chile no se sabía quién tomaba las decisiones, en donde esto lo deja en claro con la situación de su renovación, en donde todos los artistas importantes habían aprobado la continuidad tanto de él como la de Ramón Arias, pero que, de un momento a otro, todo cambio y tuvo un final inesperado.

“Mi experiencia me dice que no sé quien mandaba (En la U) porque como he contado en otras ocasiones, me reuní con Clark, me reuní con Aubert y con Roggiero en su momento y los tres estaban de acuerdo con que siguiera yo, en el caso de Ramón (Arias) también, almorzamos junto con Clark y terminó pasando todo lo contrario. Al final es medio difícil saber o identificar quien toma las decisiones en la U, a mí no me quedó muy claro”, cerró.