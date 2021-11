Joaquín Montecinos fue uno de los jugadores que estuvo en la cancha del Estadio El Teniente de Rancagua, lugar donde Audax Italiano hizo de local ante Colo Colo, un duelo que generó polémica por su disputa. Los albos tuvieron que afrontar aquel compromiso con la baja de todo su plantel titular debido al brote de Covid-19 que hubo en el plantel. Por eso, es que los juveniles del Cacique debieron jugar y cayeron 2-0 ante los itálicos.

El delantero audino conversó este miércoles en ADN Deportes junto a Los Tenores y una de los puntos que dialogaron fue el respeto que hubo hacia los jóvenes futbolistas y si lo habían conversado previo, ya que estaban enterados sobre la situación que estaban viviendo en Macul.

"Sí, se conversó un poco, pero no tanto como cuando entramos a la cancha y notamos que eran muy chicos. Ellos estaban tomando una mochila súper pesada y hasta el día de hoy lo pienso que no les correspondía. Nosotros adentro nos mirábamos y decíamos. 'Cómo le entramos con todo'. No tenía el pensamiento de siempre y con ellos no podía.

El seleccionado nacional, enfatizó que la intensidad y la forma de jugar se ve algo modificada en una situación como esta. "Lógicamente tu juego y nos pasó a muchos que están acostumbrados a ir con todo a la pelota, chocar o qué se yo. Creo que hubo mucho respeto por nuestra parte, algo que nos nació a todos, como profesionales nos tocó un poco y por eso reaccionamos de esa manera. Los felicito a todos los chicos que representaron a Colo Colo ese día, lo hicieron muy bien", cerró.