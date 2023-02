Pese a ser del archirrival, el ex guardameta Johnny Herrera recordó con cariño lo que fue su relación con Matías Fernández en la Selección Chilena.

Johnny Herrera deja a todos boquiabiertos con potente mensaje: "Con Matías Fernández fue uno de los que mejor me llevé en la Selección Chilena"

Siguen las repercusiones por el retiro del fútbol profesional de Matías Ariel Fernández Fernández, uno de los jugadores que marcó una época en el balompié nacional tras su exitoso paso por Colo Colo, club donde levantó dos títulos nacionales, la Copa Chile y lo llevó a la recordada Copa Sudamericana del 2006.

Uno que dejó los colores de lado para hablar del "14 de los blancos" fue Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile, quien compartió en más de alguna oportunidad camarín con Fernández en la Selección Chilena.

"Jugamos muchas veces en contra y fuimos compañeros, también hicimos el curso de entrenador hace poquito, entonces compartimos mucho", dijo de arranque en TNT Sports.

Fernández dejó un lindo recuerdo entre los hinchas de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

"Hay muchas formas de trascender en el fútbol, para algunos es más valido la cantidad de títulos, para otros dónde jugaste, hay mil formas, pero para mí siempre va a quedar la persona y Matías Fernández es uno de los tipos más intachables que he conocido dentro del fútbol, siendo ultraidentificado con Colo Colo", agregó.

Fue en ese momento que el Samurai Azul confesó una infidencia con "Matigol". "Fue una de las personas con las que mejor me llevé cuando estaba en la Selección... cuando llegué que de pronto era un poquito resistido después de no haber estado como seis, siete años en Pinto Durán", resaltó el ex cuidatubos azul.

"Me saco el sombrero por su carrera, por lo que hizo, pero por sobre todo por la persona que es", cerró Herrera.