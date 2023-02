El ex portero aseguró que el Cacique se vio disminuido y que con el equipo que formó ante los celestes estaría lejos de pelear el título.

Colo Colo debe dar vuelta la página rápidamente y pensar en su próximo compromiso por el Campeonato Nacional 2023 que será frente a Ñublense. El Cacique cayó goleado en Rancagua ante O'Higgins y en que se vieron bastantes falencias defensivas.

En esa línea, es que le consultó a Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos si el resultado ante los celestes es para llamarlo una crisis. No obstante, el ex guardameta fue claro en señalar que se percibiría una crisis, pero sí afirmó que Gustavo Quinteros debe tener algunas interrogantes.

"Bajo ningún punto hay que hablar de crisis. El campeonato está recién comenzando, es un equipo que viene de ser, pero si hay una preocupación grande de parte de Colo Colo porque la mente de profesor Quinteros debe estar diciendo '¿qué cresta hice mal para que me hicieran esto? ¿Para desarmar el plantel que tanto me costó construir?", comenzó diciendo el ex meta.

"Entonces de que Colo Colo terminó el año pasado con un plantel prácticamente armado, jerarquizado, que caminaba solo y que lo reforzó de buena manera y que si a nosotros nos preguntaban en marzo del año pasado... 'Colo Colo sale campeón caminando'. No sé si fue campeón caminando, pero salió fácil", agregó.

El Cacique mostró una mala cara en Rancagua ante O'Higgins el pasado fin de semana | Foto: Agencia UNO

Además, Herrera complementó que con el once del técnico santafesino puesto en cancha ante los rancagüinos, el Cacique no estaría en la parte alta de la tabla de posiciones.

"Este año es todo lo contrario, le despotenciaron el equipo, le llevaron a sus mejores jugadores, pero es un equipo absolutamente despotenciado. Si me preguntas por el equipo que jugó el otro día contra O'Higgins, es para estar en la medianía de la tabla y el equipo de O'Higgins es un equipo que Colo Colo se va a encontrar en Copa Libertadores", expresó el ex seleccionado chileno.

"Un equipo fuerte, una localía pesadísima, jugadores con hambre, que quieren ser protagonistas año a año y Colo Colo se vio un equipo disminuido. Si ese equipo lo mantiene durante el proceso Quinteros, los mismos once que entraron, lo más probable que termine quinto", cerró.