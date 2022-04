Johnny Herrera no tiene piedad con Santiago Escobar: "Le quedó un poco grande Universidad de Chile"

El ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, no se guardó nada y volvió a criticar al entrenador universitario Santiago Escobar asegurando que ya no tiene nada que hacer en el club por no tener una línea de juego y jamás haber encontrado un once definitivo.