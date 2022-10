Dentro de lo que fue la entretenida igualdad que protagonizaron Colo Colo y Universidad Católica en el cierre de la vigésima sexta fecha del Campeonato Nacional, hubo un hecho en particular que llamó la atención fuera de la cancha y en específico, por parte de los hinchas del ‘Cacique’, quienes llenaron de improperios al defensor nacional, Mauricio Isla.

Desde que el ‘Huaso’ piso la cancha del Estadio Monumental, los fanáticos del ‘Popular’ le cayeron con todo, dedicándole un particular cantico que los hinchas de la Universidad de Chile ejercieron en contra del Bicampeón de América en su momento, algo que molestó a uno de sus ex compañeros en la Selección Chilena.

Se trata del ex portero de la U y La Roja, Johnny Herrera, quien en esta jornada en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ se refirió a lo que fue los insultos que recibió Isla en el duelo ante Colo Colo, en donde señaló que le parece una falta de respeto a un histórico de la Selección Chilena.

"Hubo mucho insulto hacia Isla, que es un jugador que le dio mucho al fútbol chileno", partió señalando Herrera dentro del panel en el programa de TNT Sports ante el caso del defensor de la UC.

Mauricio Isla recibió los insultos de los hinchas Albos | Foto: Guillermo Salazar

Profundizando en aquello, sus compañeros le recordaron la situación en que los hinchas de la Universidad de Chile emitieron los mismos canticos e insultos en contra el hoy jugador de la UC, a lo que el ‘Samurai’ respondió de que en ese caso es algo más entendible la bronca que los fanáticos le puedan tener al ‘Huaso’.

"Con la U es distinto, yo como hincha juraba que iba a jugar en la U y terminó en la UC", fue lo que explicó Herrera ante la interpelación de los panelistas del programa, en donde deja en evidencia la ‘traición’ de Isla en haber arribado a la Universidad Católica cuando era declarado hincha de la U.

Finalmente, Herrera quiso cerrar señalando de que no quiere oficiar de abogado de su ex compañero en La Roja, pero que no entiende el odio desmedido que existe por Isla hasta en los equipos de provincia.

"No defiendo a nadie, pero no es algo que haya pasado solo este partido, también en provincia hay pifias", terminó cerrando Herrera, quien pide un poco más de respeto por alguien que fue parte importante en la historia del fútbol en nuestro país.