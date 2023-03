El ex arquero de Universidad de Chile aseguró que el equipo de Mauricio Pellegrino está un pasito adelante que el Cacique para disputar el Superclásico.

Johnny Herrera ya vive el Superclásico 193 entre Colo Colo y Universidad de Chile que se disputará este próximo domingo en el Estadio Monumental. El ex capitán del Romántico Viajero le preguntaron por esta mala racha que han tenido los azules frente a los albos en Macul y si es o no una maldición.

"Siempre han sido factores, no creo que sea maldición. Yo creo que la U tiene hartas chances de ser en este partido algo bueno, porque se nota que es un equipo muy maduro. Un equipo con gente adulta, con jugadores que quieren una revancha como el propio Zaldivia, por ejemplo. Me imagino que Palacios después del último clásico donde erró dos penales también quiere hacer goles a como dé lugar. Hay jugadores que, de pronto si juega Nery (Domínguez) u Ojeda, ambos vienen con clásicos en sus espaldas", dijo el ex arquero en Todos Somos Técnicos.

En relación a lo anterior, 'Samurai' afirmó que la U llega mejor que el Cacique a este cotejo y que el encuentro entre los albos y Magallanes es algo engañador por lo que venía realizando la Academia en Copa Libertadores.

"Es un equipo con oficio, con bagaje y eso en esta instancia ayuda harto. Por lo tanto, creo que la U llega hasta un poquito mejor que Colo Colo. Para mi, en el partido de Colo Colo contra Magallanes fue un poquito en falso, porque Magallanes venía de bajarse de cuatro mil metros de altura, venía de jugar Copa Libertadores y estaba pensando en el partido que venía más que en el de contra Colo Colo. Prácticamente no llegó al arco, entonces quizás es un partido un poco engañador para la gente de Colo Colo", agregó Herrera.

Albos y azules juegan el Superclásioo 193 en el Estadio Monumental | Foto: Agencia UNO

Por último, el ex guardameta azul concluyó con que "la forma que tiene de jugar Colo Colo le favorece a Universidad de Chile. Pellegrino es más conservador y Colo Colo lo irá a buscar y Osorio con Palacios con espacios son demasiado peligrosos", cerró.