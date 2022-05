El defensor central Jonathan Villagra de Unión Española fue consultado acerca del jugador del fútbol chileno que más le ha costado marcar y su referente en el balompié, a lo que no dudo a dar dos nombres.

Unión Española sigue su buen andar en el Campeonato Nacional. Los hispanos pelean en la parte alta de la tabla de posiciones a Colo Colo y Ñublense, a tan solo una fecha para el final de la primera rueda, por lo que los hinchas se comienzan a ilusionar con un posible título.

Una de sus piezas claves ha sido el joven Jonathan Villagra, quien con Manuel Fernández se han complementado de gran manera y han formado una de las duplas defensivas más importantes del fútbol chileno en la actualidad.

El canterano hispano estuvo de invitado en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirectTV Sports y fue consultado sobre el delantero más difícil que le ha tocado marcar en su carrera y dar a conocer un referente en el fútbol, y este no dudó.

Los elegidos por el defensor central Jonathan Villagra | Foto: Agencia Uno

"El delantero más complicado que me ha tocado marcar es Joaquín Larrivey. Me complicó la forma que tenía para aguantar el balón, sus movimientos y desmarques. Un delantero que al girarse era muy peligroso", confesó el novel zaguero.

Por otro lado, reveló que "mi referente es Arturo Vidal, me gustan todas sus cualidades y la capacidad que tiene para adaptarse a diferentes posiciones en el campo de juego", cerró.

Recordar que Villagra y la Unión Española deberán recibir este domingo 29 de mayo a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura.