El ex jugador, quien defendió a los dos equipos, aseguró que el Cacique hizo su partido con un jugador menos ante una UC que no supo aprovecharlo.

Universidad Católica y Colo Colo repartieron puntos en el clásico disputado en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK. Ambos elencos buscaban los tres puntos que le permitieran achicar cifras con el puntero Huachipato.

Sin embargo, el pálido compromiso dejó varias decepciones entre los hinchas, más en los de la UC, quien no pudo aprovechar el hombre de más luego de la expulsión de Leonardo Gil en el primer tiempo.



En cuanto al duelo, Jorge "Coke" Contreras conversó con Bolavip Chile y le preguntaron si el nivel mostrado por los dos equipos fue bastante lamentable, sobre todo por el lado del conjunto cruzado.

"Si, porque los dos equipos necesitaban mejorar la imagen. Lógicamente se veía como un poquito obligado a demostrar que la cosa es diferente", comenzó diciendo el ex jugador.

Cruzados y albos no se sacaron ventajas | Foto: Photosport

En cuanto a si influyó mucho la expulsión de Gil, Contreras fue claro en señalar que los albos hicieron su partido tras aquel suceso y que el equipo de Ariel Holan no lo supo aprovechar.

"Es que te cambia, porque hay un equipo que empieza a tomar muchas precauciones y otro que no tienen la claridad necesaria. Veo que la UC hace modificaciones, meten a Di Santo para juntarse con Zampedri, pero quién desbordaba por fuera no sabía meter un centro o tiraban a Di Santo para afuera para él tirara centros, que me pareció raro", agregó.

"Lo otro, no saber sacarle provecho a una superioridad numérica y eso ya es responsabilidad netamente de Católica. Colo Colo hizo su partido y trató de defenderse de la mejor manera intentando sorprender con alguna contra, nada más. Ojo, los dos equipos no vienen bien y hoy creo que lo confirmaron".

El ex volante complementó que "y en algunos casos queda confirmado de que los "refuerzos" no han sido para nada adecuados, sobretodo para el caso de Colo Colo. Le pena, pero de una manera impresionante Lucero, y los jugadores que trajeron para reemplazarlo no le llegan ni a los tobillos".



Finalmente, el ex seleccionado nacional le dio nota al cotejo. "Le pondría un 3,5, porque uno espera el cambio. Yo que soy más seguidor de la Católica y justamente en el momento de la expulsión de Gil, dije 'ahora se da para Católica y tiene que saber aprovecharla' y no supo, entonces no andan bien. Lo otro, así se arman los planteles ahora, con ese nivel de fútbol, mediocre".