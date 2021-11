Jorge Garcés logra su primer punto como entrenador de Santiago Wanderers: "Esta es la mística. Yo casi me meto a la cancha"

Santiago Wanderers se despidió como local de la Primera División empatando 2-2 con Audax Italiano con muchos hinchas porteños en el Elías Figueroa que se ilusionan con una operación retorno para volver lo antes posible a la serie de honor.

Jorge Garcés se mostró muy conforme con lo hecho por su equipo y que significa el primer punto desde que volvió a la tienda caturra.

"No es menor que estemos jugando con el tercero del campeonato. Les dije a mis jugadores que hacíamos un buen partido, que siguieran en esa línea. Tuvimos más ocasiones de los dos goles. Me voy contento con el juego, a los chicos les dije que tenían un gran compromiso", aseguró.

Agregando que "la gente sufrió todo el año, hoy la gente vino ilusionada y se fue con satisfacción. Sin duda que lo hay, vamos a conversar con la familia Sanchez para que lleguen refuerzos y quienes sigan lo hagan con el aporte que se necesita"

El Peineta valoró mucho el empate, afirmando que "esta es la mística. Yo casi me meto a la cancha, este es Wanderers, el espíritu y la representatividad de la hincha que logra esta mezcla. Los que llegan tiene clara la película".

Para el final, el estratega indicó que exigirá el próximo año. "Para estar primero tienes que trabajar como primero. No me sirve el 99 por ciento, es a 100 por hora. Cada trabajo tiene que ser así, no te sirve lo otro. Si quieres ganar, tienes que trabajar como un ganador. Los chicos lo saben y los que vengan también", cerró.