El ex técnico de La Roja tuvo palabras para la triste eliminación de la Selección Chilena del Mundial de Qatar 2022 tras caer en condición de local ante Uruguay y, de igual manera, que no se dieran los resultados en los partidos de Perú y Colombia.

La Roja no pudo lograr el milagro en la noche de ayer ante Uruguay y terminó cayendo por 2-0 en un compromiso en que el conjunto charrúa siempre estuvo en control y, como si no fuera suficiente, ni siquiera se dieron los otros resultados que Chile necesitaba para poder aspirar al repechaje.

Uno que sacó la voz en exclusiva para Bolavip fue el ex técnico de la Selección Chilena y ahora estratega de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, quien aseguró de entrada que “Con el vaso medio lleno, indudablemente uno queda amargado, pero yo no le llamaría fracaso total. Esta generación nos entregó tantas cosas, tantas satisfacciones, tantas cosas lindas que al final sería muy injusto tratarlos a ellos como que fracasaron o fue un fracaso. No es tan así”.

El Peineta hizo una profunda crítica al modelo con el que se maneja el fútbol en nuestro país: “Hay muchas cosas que profundizar, por ejemplo, el cómo están trabajando las series menores. Hace rato que sabemos que mandan los representantes en el fútbol y, desde que nacieron las S.A, cambió todo. Acá con un poco de dinero compras un club y formas parte de un directorio e incluso les cambian las insignias a los clubes, a eso hemos llegado”.

“El Campeonato Juvenil nuestro de Sub 20 o Sub 19, ¿cuánto tiempo estuvo parado? No jugaron. Aparece Montecinos que a los 26 años está llegando a ser lo que vemos en él, por qué no antes. No sabemos si se está trabajando bien, el fútbol chileno está bajo y todos lo vemos, los arbitrajes están bajos hasta con el VAR. En la B ni hablar”, complementó sobre la falta de organización que dice haber en el fútbol en diversos temas.

En el cierre, Garcés asegura que el tema no pasaba tanto por Lasarte y lanzó una verdadera daga: “Hay situaciones que se deben mejorar, pero siempre volvemos a lo mismo. El culpable es Rueda, Lasarte. Es muy fácil echarles la culpa a los técnicos, pero, ¿Ustedes creen que con Guardiola clasificábamos? Resulta que los muchachos, a los cuales yo les tengo una admiración y respeto enorme por lo que han entregado y su trayectoria, ya no son los mismos. Alexis ya no tiene 20 años, Gary y Arturo tampoco. Mira a la Selección de Uruguay que nos mostró jugadores de 20 años que están jugando en Europa a gran nivel. Los jugadores acá maduran mucho más tarde”.