Jorge Pellicer analizó lo que fue el compromiso de Universidad de Chile ante Curicó Unido este jueves en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK y abrió varias aristas sobre el equipo que lanzó a la cancha Santiago Escobar.

"Santiago Escobar intentó modificar todo, el fondo también porque cambia su lateral izquierdo, Morales no estaba y jugó otro muchacho joven (Castro) que lo hizo bastante bien, pero sin proyección ofensiva y Andía con muy poca proyección ofensiva", dijo el comentarista en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

Y apuntó sobretodo al cambio ofensivo. "Trabajó con dos centros delanteros, Palacios y Ronnie Fernández como no lo había hecho últimamente. Dejó a Junior Fernandes en el banco, puso definitivamente y deliberadamente a Jeisson Vargas como enganche".

Además, Pellicer también tuvo palabras para el mediocampo azul. "Trabajó con un rombo, dejó a Brun solo en la zona central de la cancha, siendo un buen jugador, creo que la dinámica de Brun falla. Estos jugadores normalmente tienen que estar acompañados y acostumbrados de alguien en esa zona o si no se les amplifica de sobremanera.

"Poblete muy cargado a la derecha y por el sector izquierdo Felipe Gallegos que tuvo poca trascendencia al igual que Jeisson Vargas. Es decir, volvió el boliviano Carrasco a la zona central derecha, Tapia por izquierda y los laterales", agregó.

Además, dentro del panel, el ex técnico fue consultado si le llamó la atención la salida de Cristián Palacios cuando aún quedaban varios minutos de juego. "Claro, lo que pasa es que para instalar el sistema que quería y con el cual terminó el partido, era necesario sacar a uno de los dos (Palacios o Ronnie Fernández) para abrir a Junior Fernandes y puso a Pablo Aránguiz que también lo aperturó por el sector izquierdo".

Sin embargo, para Pellicer los azules jugaron el partido y hubo un paso hacia adelante tras lo realizado en las últimas fechas. "Yo creo que la U disputó el partido. Creo que hay un avance en la U, con muy poca claridad, con muy poca clase futbolística. Es forzado, pero hoy lo peleó el partido".

Además, le agregó el temor de los curicanos a no perder el encuentro. "¿Sabes qué? Le sumo el temor de Curicó de no perder ¿Por qué? Porque cuando la U abre la cuenta, Curicó desata los nudos que tenía y se transformó en el equipo que juega en el Estadio La Granja permanentemente y los últimos 10 minutos metió a la U en su zona con vértigo y velocidad".

En cuanto a quien a la interrogante de quién tenía más la obligación de ganar, el ex entrenador no dudo. "Son 15 mil persona en las tribunas y el aliento permanente, sin duda, No es fácil, la experiencia en la cancha es importante, sigo sosteniendo que la U se despotenció hoy por hoy. Se potenció en ataque, sí está bien, los equipos se arman de atrás para adelante".

Por último, Pellicer encaró sobre alguna posible salida de Santiago Escobar de la banca y todos los factores que implicaría para el nuevo entrenador que tomaría el mando azul.

"Lo primero que hace un entrenador cuando existe la posibilidad de llegar a una institución es mirar el plantel y revisarlo. Entonces claro, podemos tirar nombres como intención de la U, pero los técnicos cuando vean el plantel si no están en conocimiento, lo revisen y vean el desequilibrio en las huestes azules, más de alguno puede decir no", cerró.