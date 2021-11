El ex entrenador de Unión Española en este torneo analizó el empate entre albos y curicanos, en donde no se explica por qué Tobar no revisó la jugada del penal y apuntó a la falta de Gabriel Costa por el bajo nivel de Colo Colo.

Colo Colo y Curicó Unido animaron un entretenido compromiso en el Estadio La Granja de Curicó en el día de ayer, en donde los albos sumaron un punto para igualar a Universidad Católica en la punta del torneo y los curicanos una unidad que les permite respirar un poco más aliviados en la lucha por no descender.

El compromiso no se presentó favorable para los dirigidos por Gustavo Quinteros y fue el conjunto local quien se adueñó de las opciones más importantes. El poco finiquito en los metros finales no le permitió a Curicó llevarse los tres puntos y, por otro lado, Colo Colo nunca pudo hacer pie en la cancha.

Jorge Pellicer, ex entrenador de Unión Española en este torneo y ahora comentarista de De Fútbol se Habla Así de DirecTV, analizó el compromiso entre albos y curicanos, en donde no entiende por qué Tobar no revisó el VAR y engrandeció la figura de Gabriel Costa en los albos.

Sobre si fue un polémico arbitraje, dijo que “Sí, por la situación de Roberto Tobar por la situación del penal. Es del grupo arbitral, de los seis (Héctor Jona) tiene que recomendarle revisarla, no sé por qué no le recomendó”, partió diciendo.

Pellicer después pasó a explicar el por qué cree él que Colo Colo se vio inconexo: “Sigo pensando que las Clasificatorias perjudicó a Colo Colo, no desde el punto de vista de algo incorrecto, sino que perjudicó porque el jugador más importante que le sacaron a Colo Colo es Gabriel Costa”, puntualizó.

En la misma línea, agregó que “Se desarticuló Colo Colo. Gil no tiene esa capacidad de poder conducir el ataque de Colo Colo, tiene que venir desde atrás y no gira con la marca en la espalda, no puede, no está capacitado para eso. Costa sí lo hace. Gil es un muy buen jugador desde atrás”, sentenció.