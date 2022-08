Unión Española está proyectando varios planes para poder dar rienda suelta a dos planes importantes para la institución. El primero de ellos, que va viento en popa, es el de la Ciudad Deportiva, que tendrá cuatro canchas y será de primer nivel. En paralelo, la directiva de Jorge Segovia busca los recursos necesarios para refaccionar y darle un toque de lujo al mítico Estadio Santa Laura.

Segovia, en diálogo con TNT, quiere tirar la casa por la ventaja en el aniversario 125 de la institución de Plaza Chacabuco y realizó una promesa con los hinchas y la nueva Ciudad Deportiva, que estará en Batuco y será de 44 mil metros cuadrados. La inversión será de 2.500 millones de pesos.

"Uno de los proyectos depende solo de nosotros y el otro depende de más actores. La Ciudad Deportiva es un compromiso que tomamos a principios de año. Este año celebramos los 125 años de la institución y me parecía que era importante dar ese paso. Lo hemos dado y lo hemos cumplido. Hemos adquirido el sitio donde se instalará la ciudad deportiva y esperamos tener las cuatro canchas que se harán antes de fines de año. Las instalaciones complementarias tambien que puedan estar anes de fin de año. Ese es nuestro compromiso", explicó Segovia.

Además, respecto al nuevo complejo deportivo, Segovia agregó que "de las cuatro canchas, dos son de pasto natural y dos de pasto sintético. En el edificio lo que habrá más de camarín habrá una zona para entrenadores, un gimnasio, un casino para los cadetes y un estacionamiento. Eso es lo que tendrá la ciudad y oficinas para la ciudad. Dos van a estar con iluminación para usarlas en invierno y en la noche. Es un proyecto que se adapta bien a las necesidades de Unión Española".

Unión Española ya empezó a dar forma a su Ciudad Deportiva en Batuco y espera tener todo listo a fines de año (Twitter @Jorge_Segovia_B)

Otro punto importante es la remodelación de Santa Laura. El recinto es costoso para la directiva de Segovia, quien reconoció que la única forma de dar rienda suelta al megaproyecto es financiarlo a través de la construcción de viviendas y otros edificios más.

"El país necesita inversiones importantes como estas (...) Nosotros creemos que es bueno y si no, no se hará. No vamos a pelear con nadie (...) Corresponde a la única posibilidad de financiar este proyecto. No es una cosa barata, no es una mano de gato, es un estadio del Siglo XXI. Esos edificios son viviendas, supermercados que irían ahí y que permitiría generar los recursos a la Unión Española para este nuevo estadio, que no es solo de presente sino de futuro".

Es más, Segovia adelantó detalles del futuro Santa Laura, que podría revolucionar como una de las sedes para el Mundial 2030 que postula Chile. "Para el Mundial 2030 necesitariamos una capacidad de 40 mil personas y es lo que pide la FIFA. En principio, la remodelación es del orden de 25 mil personas sentadas. Se puede conversar, se podría hacer la ampliación para 40 mil personas en el estadio y podría ser una aportación al Mundial. Es un tema que habría que conversarlo".