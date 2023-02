Creció la ilusión entre los hinchas de Colo Colo, luego de los dichos de Arturo Vidal señalando "si Colo Colo quiere pelear la Copa Libertadores, que me venga a buscar al tiro nomás y nos vamos", algo que no cayó muy bien en la fanaticada de Flamengo.

Pero el King la está pasando mal, ya que juega poco y nada en el actual campeón de América y se le ha visro ofuscado. Pues bien, este jueves fue tema en el programa Los Tenores de Radio ADN y cada uno dio su parecer, respecto al momento que está viviendo y la posibilidad que pueda volver pronto al cuadro albo.

Jorge "Mago" Valdivia

"La molestia de Arturo es que no juega y probablemente tampoco lo haga en el Mundial de Clubes y no es titular. No entra, entra Erick Pulgar, por ejemplo y él no. Son cinco cambios y él no se ve, es un fastidio. Estamos hablando de Arturo Vidal, el jugador más exitoso de Chile en los últimos años. Es similar lo que vivió Cristiano Ronaldo en el Manchester United, guardando las proporciones", reconoció el ex jugador del cacique.

Respecto a un eventual retorno, Valdivia volvió a sentenciar que la posibilidad de ser cierta, sería grandiosa considerando además, que el hincha del Fla es bastante especial. "Genera molestia, de por sí el hincha brasileño es jodido. Arturo Vidal aún es competitivo y sería una linda oportunidad, pero ahí ya dependería de las pretensiones de Colo Colo, de Gustavo Quinteros como el propio Arturo Vidal, es una decisión difícil", cerró el Mago.

Danilo Díaz

"Vidal ha aguantado mucho para su carrera, para su trayectoria y para lo que ha significado para el fútbol no solo chileno, si no también sudamericano. Otro punto es ¿Cuál es el verdadero Vidal? el que se va indignado a la banca y tira los botines, ese es el verdadero Arturo Vidal, hoy por hoy", se refirió el periodista en relación a lo que está pasando el rey.

Pero Díaz fue más claro y señaló que es el momento ya de dar el golpe en el plano local y no sería descabellado ir a buscarlo. "No hay peor gestión que la que no se hace. Es el momento, es la posibilidad, conversarla y que algún dirigente se transforme en Enrique Atal como cuando fue a buscar a Elías Figueroa para traerlo al fútbol chileno. Sería una revolución para el campeonato, estadios llenos y van a sobrar los sponsors. Él tiene el ojo del tigre ahí", enfatizó el tenor del pueblo.

Vidal tuvo que salir a ofrecer disculpas por sus dichos de ofrecerse a Colo Colo (GettyImages)

Jean Beausejour

Una analogía bastante especial usó el bigoleador mundial chileno y comparó al ex Inter con algo que caracteriza mucho a nuestra naturaleza. "Vidal es muy similar a las placas tectónicas que van acumulando energía. Soportaste un temblor bravo de 5 grados, lo soportaste y no hiciste nada. Otro de seis, tampoco, pero vino un temblor chiquititoy libertaste energía. Ya me había sorprendido el nivel de tolerancia de Arturo. El técnico le otorga tan pocos minutos y uno se pregunta ¿Está Arturo para esto y no ser feliz? Lo primero que debe hacer es analizar cómo se siente a nivel emocional", señaló Beausejour.

¿Y de volver a Colo Colo? "Yo creo que hay agua en la piscina para ir a tantear terreno, porque esto en el fútbol se zanja de una manera, o sale el técnico en un tiempo más o esta repetitiva condición de Arturo. Él se quiere revelar ante esta situación", concluyó el Bose.