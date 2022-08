Gran controversia causaron los dichos de Alexis Sánchez sobre que en Chile no se valora a los jugadores local y, pese a que después rectificó -en parte-, Jorge Valdivia alzó la voz por sus dichos y le recordó que es de los más queridos por los hinchas junto a Arturo Vidal.

Alexis Sánchez declaró en su presentación oficial con el Olympique de Marsella que el jugador chileno no es lo suficientemente valorado en el medio nacional y que suelen inclinarse por los extranjeros, dichos que no tuvieron buena acogida en redes sociales ni por parte del medio.

En las redes, los hinchas lo trataban de ‘mal agradecido’, ya que el ex Cobreloa siempre ha recibido el cariño incondicional del hincha chileno cada vez que tiene que jugar en suelo nacional o en el extranjero por la Selección Chilena.

Pese a que después rectificó sus dichos y dijo que no lo decía desde un punto de vista personal, sino que más general, igual no más que la gente le dejó caer la crítica y hasta un ex compañero de La Roja como Jorge Valdivia le contestó.

Alexis fue criticado por sus dichos. | Foto: Agencia UNO

“Alexis se equivoca en su declaración y posteriormente rectifica. Nosotros tenemos algo que nos cuesta entender, que es no generalizar. Y generalizamos mucho. Y cuando uno lee, escucha o te comentan y muchas veces te lo cuentan cambiado, nuestra primera reacción es querer ir de frente y al choque” dijo Valdivia en ESPN.

El Mago siguió hincando el diente en ese punto: “Hay un error de Alexis, porque debe ser con Arturo (Vidal) uno de los jugadores más queridos en Chile. Uno de los jugadores que el medio periodístico más protege y en quien más confianza tiene a pesar del tiempo que lleva sin jugar. Estoy sacando al hincha, porque él hizo referencia a los periodistas”.

ver también Caamaño repasa a Alexis por hacerse la víctima en su presentación

“Es un jugador que acá en Chile los niños lo tienen como ídolo, en las calles las camisetas son de Alexis y de Vidal. Quizás sintió que la cobertura que tuvo Arturo no fue la misma que tuvo él, y Alexis es de esos jugadores de piel, necesita sentirse apoyado y querido, prender la tele y que estén hablando bien de él. Es distinto a Arturo”, remató Valdivia.