Jorge Valdivia sigue con el tarro por expulsión de Leonardo Gil: "Once contra once vi a un Colo Colo mejor en lo físico y emocional"

Colo Colo y Universidad Católica no se sacaron diferencias en el clásico disputado el sábado pasado en Santa Laura, donde los cruzados no pudieron aprovechar el hombre de más que tuvieron por más de un tiempo y terminaron firmando un aburrido empate.

Antes de la expulsión de Leonardo Gil, eso sí, el Cacique se vio mejor aspectado que el conjunto dirigido por Ariel Holan e incluso tuvo un par de chances que pudieron haber cambiado el destino del partido, pero el poco finiquito y las buenas intervenciones de Matías Dituro dijeron lo contrario.

“El primer tiempo, once contra once, vi un Colo Colo mejor desde lo físico, emocional, la confianza y hasta de lo futbolístico”, analizó el ex volante creativo de los albos, Jorge Valdivia, en Equipo F de ESPN Chile.

Gil vio la roja directa ante la UC por un codazo. | Foto: Photosport

Valdivia aportó más antecedentes a su hipótesis diciendo que “Si bien fue un partido corto en el sentido que Católica salía y Colo Colo lo presionaba para generar situaciones de gol, no fue un fútbol que viniese desde el fondo, al igual que la UC”.

“En el segundo tiempo con el ingreso de Pinares, Católica sí pasa a tener un poco más de protagonismo, toma partido de lo que significa tener un jugador más e Isla empezó a ser un poco más profundo, pero faltó mucho”, aclaró.

Colo Colo ahora deberá enfrentar a Monagas de Venezuela el miércoles por Copa Libertadores y posteriormente a Palestino en el Estadio Monumental, mientras que la UC se prepara para recibir a O’Higgins de Rancagua.