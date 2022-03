El ex jugador de los cruzados que hoy por hoy se desempeña como comunicador, se refirió al mal momento que vive la UC en el plano local y advirtió que el mercado de fichajes para esta temporada es cuestionable y no favorable.

Universidad Católica no lo está pasando nada de bien en el Campeonato Nacional 2022, en donde el fin de semana pasado cayó ante O’Higgins por 2-1 y, con eso, cosechó su cuarta derrota de manera consecutiva.

El conjunto precordillerano se trazó como gran objetivo para esta temporada conseguir un inédito Penta campeonato, el cual cada vez se ve más lejos considerando que el líder, Cobresal, ya se le escapó a siete unidades.

Otro tema que no ha andado diez puntos en la UC es el tema de los refuerzos, algo que José Luis Villanueva detectó en ESPN e hizo una comparativa con el alza alba: “El plantel de Colo Colo está más rápido que el de Católica, por ende, está mejor”.

Al ser refutado que lo de los albos puede ser un mejor momento y no un mejor plantel, Villanueva argumentó diciendo que “Lo que manda al final es el momento, porque no hay ningún jugador que haya ganado o logrado lo que logró Buonanotte en la UC”.

El ex jugador de los cruzados, en el cierre, no quiso dejar pasar la oportunidad de pegarle un palito a los refuerzos que trajeron para esta temporada: “Es cuestionable lo de los refuerzos. Hay algunos que son más drásticos y dicen que fue pésimo el mercado de fichajes, yo me quedo con que fue malo. Desde Fabián Orellana en adelante, ¿Quién ha jugado?”, cerró Joselo.