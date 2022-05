Joya de Universidad de Chile, Daniel Navarrete, ya vive el Superclásico y no se achica ante Pablo Solari: "Es un buen jugador, pero no es na' Messi"

Universidad de Chile, poco a poco, va viendo la luz en el Campeonato Nacional 2022 y muestra cosas en cancha con las cuales los hinchas se empiezan a identificar, como la garra para sacar partidos adversos como sucedió ante Huachipato el fin de semana pasado.

Uno de los pilares en la levantada azul han sido los jugadores formados en casa; Darío Osorio, Lucas Assadi y Daniel Navarrete son algunos de los nombres azules que están haciendo sus primeras armas y que, seguramente, darán que hablar en el futuro para el fútbol chileno.

Fue precisamente el lateral derecho de los azules quien estuvo de invitado estelar en Hablemos del Bulla, instancia que uso para hablar del Superclásico ante Colo Colo y la deuda que tiene el conjunto universitario en los últimos años enfrentando a su archirrival.

Sobre el partido en sí, Navarrete aseguró que “Espero poder jugarlo, voy a entrenarme para eso. Ojalá me toque y si no, apoyar. Voy a dejar la vida, quiero puro ganar y sacarme la espina de ganarle a ese equipo”, dijo.

Navarrete y la U quieren volver a ganar un Superclásico el segundo semestre. | Foto: Agencia UNO

El formado en la cantera azul ya sabe lo que es derrotar a Colo Colo, pero en el fútbol formativo: “Yo jugué hartos clásicos en juveniles y gané bastante, gané más de lo que perdí. Hay que sacarse esa mierda que tenemos hace tiempo y ganarle a ese equipo, por la gente que lo sufre”, subió un poco más el tono.

La guinda de la torta, eso sí, llegó cuando fue consultado por una hipotética marca al ‘Pibe’: “Solari es un buen jugador, pero me siento preparado y no le tengo miedo a nadie, además no es na’ Messi. Estoy preparado para enfrentarme a cualquiera”, remató al ángulo.

Azules y albos se verán las caras -en un estadio aún por determinar- en la quinta fecha de la segunda rueda, la que, por ahora, se jugaría el fin de semana del 31 de julio. En los azules saben que será un partido bisagra y la mejor oportunidad para romper con un maleficio de más de 9 años sin poder derrotar en los 90 minutos a su archirrival.