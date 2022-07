El reconocido periodista nacional, Juan Cristóbal Guarello, se refirió a la inminente salida de Jorge Sampaoli del Olympique de Marsella, motivo por el cual le dio en el suelo al ex DT de Universidad de Chile asegurando que esta conducta no es nueva y repite patrones.

En el día de ayer, varios reportes desde Europa confirmaban que Jorge Sampaoli no seguiría al mando del Olympique de Marsella y habría tomado sus maletas e ido del club francés tras profundas diferencias con la dirigencia.

Uno de los motivos por los cuales Sampaoli se habría terminado de desencantar con el club de la costa francesa es porque los dirigentes no estaban potenciando el plantel como para disputar Champions League, situación que generó la ira del DT que prefirió dar un paso al costado.

Si bien aún no se sabe el próximo destino del ex DT de Universidad de Chile, ofertas lo más probable es que no le falten con el gran antecedente que arrastra en el viejo continente y los buenos números que dejó en Marsella, por sobre el 50% de efectividad.

Sampaoli no seguirá en el Marsella. | Foto: Getty Images

Uno que no se quiso quedar abajo del carro de Sampaoli fue Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa Más Que Fútbol de DIRECTV Sports sencillamente liquidó al ex seleccionador de la Selección Chilena.

“Según lo que entendí, Sampaoli se escapó en Marsella. La gente no cambia. Estaba en un magnifico equipo europeo e iba a jugar Champions. Sampaoli hizo lo mismo de siempre; tener algo asegurado antes de partir”, dijo.

La alusión del comunicador radica en las salidas de Universidad de Chile y La Roja en donde, antes de recalar a su siguiente destino, ya tenía todo arreglado. ¿Y ahora? Habrá que ver que le depara el futuro para el entrenador más exitoso en la historia de los azules.