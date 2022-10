Sorpresa causó la negativa de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel de aparecer en un libro ilustrado del Ministerio de Educación sobre los distintos héroes que ha tenido el deporte chileno a través de su historia.

“Héroes y Leyendas del Deporte Chileno” se llama el libro escrito por Marcelo Simonetti e ilustrado por Fabián Rivas, el cual busca nutrir de información a las generaciones más pequeñas con las grandes hazañas que ha tenido el deporte nacional.

La negativa de los tres jugadores provocó el comentario de Juan Cristóbal Guarello, reconocido periodista nacional, en Canal 13. El comunicador se fue en picada contra los tres jugadores y planteó interrogantes de por qué no quisieron aparecer.

Guarello se fue en picada contra Sánchez. | Foto: Agencia UNO

“Hay tres que faltan; no está Gary Medel, Alexis Sánchez y no está Arturo Vidal. ¿Por qué? Esto sale en el libro. El nivel de agravio y maltrato tiene que haber sido tal con los autores del libro que se vieron obligados a decirlo, a manchar su propia obra y decirlo”, dijo Guarello.

El periodista apuntó al representante de los tres jugadores: “Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel no están porque a través de su común representante -Fernando Felicevich- no aceptaron aparecer ilustrados. No quisieron salir en un libro de homenaje para los niños de los colegios donde iban a salir retratados con una pequeña biografía donde se celebraba sus triunfos”.

Guarello no se guardó nada y apuntó todos sus dardos hacia el delantero del Olympique de Marsella: “El mismo Alexis Sánchez que andaba llorando hace un mes que Chile no lo reconocía. ¿Por qué el común representante no quiso que sus regalones salieran en el libro?, ¿Por qué iban a salir humillados o porque no les pagaban?

Aún no ha habido ninguna referencia de los tres jugadores hacia este tema pero, después de la polémica, no sería raro si alguno declara dando su versión de por qué no quisieron aparecer en un libro educativo que solo tenía como fin enaltecer su figura e instruir a los más chicos sobre las proezas que han hecho en sus carreras.