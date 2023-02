Universidad de Chile tuvo una actuación para el olvido en lo que fue la reciente fecha del Campeonato Nacional, en el que el conjunto Universitario cayó por 2-0 en su visita a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna y dejó un gran manto de dudas debido al pobre rendimiento del equipo.

Ante lo que fue esta nueva caída de los ‘Azules’, el periodista Juan Cristóbal Guarello tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió a esta derrota del conjunto de Mauricio Pellegrino, en la que explicó que con cualquier tipo de DT, la U termina mostrando un juego muy deficiente y señaló que el club tuvo una importante pérdida en sus últimos años.

“Hay algo en la U que se quebró, algo institucional que se quebró. No puede ser que al final el equipo siempre termine jugando igual, con uno u otro técnico, siempre termina jugando igual de mal”, comenzó señalando Guarello.

Haciendo énfasis sobre lo que fue el duelo ante los ‘Árabes’, el comunicador desglosó las grandes fallas del ‘Romántico Viajero’ en dicho partido, en la que remarcó que es un equipo muy lento y con poca agresividad, algo que se ha ido mostrando de igual forma en sus anteriores actuaciones, en la que hace un llamado de atención.

La U cayó ante Palestino | Foto: Agencia Uno

“Largo, poco agresivo, con jugadores de actuaciones muy bajas, hay algo raro. Dirán ‘van tres fechas’, pero la U en tres fechas ha andado mal, zafó con Unión… ¿vamos a volver al zafar? Que la U este año se va a salvar porque Copiapó va a descender y porque Magallanes también está cometiendo errores”, declaró en Radio Agricultura.

Finalmente, Guarello recalcó en que el momento que atraviesa la Universidad de Chile en los últimos años ya no es casualidad y es algo que preocupa, ya que lo futbolístico es el principal indicio de que las cosas institucionalmente no andan para nada de bien.

“Lo de la U es preocupante, yo realmente me sorprendo. Esto no está bien, hay algo que no está para nada de bien”, cerró.