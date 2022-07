Este domingo a las 13:30 se jugará una nueva versión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo en un reducto ajeno a los dos equipos como es el estadio Bicentenario Fiscal de Talca y que tendrá a siete mil hinchas en las gradas.

El partido tiene como favorito a los albos en virtud de lo que viene mostrando en el Campeonato Nacional donde marcha primero en la tabla de posiciones a diferencia de lo que pasa con la U que viene de dos derrotas consecutivas volviendo a coquetear con los puestos de abajo, y se encuentra apenas a cinco minuto de la grilla de descenso.

Bolavip conversa con el periodista argentino Juan Pablo Varsky, el que tiene una visión respecto a la presión que recae sobre el plantel azul. "El mal momento de la U con el bajo rendimiento en el torneo ya convierte la situación demasiado cuesta arriba como para además cargarse esa mochila de los partidos pasados. El historial es un dato pero solo tiene peso si los jugadores así lo creen. Están ante de la chance de empezar a cambiar un poco su situación actual. Muchas veces los clásicos son puntos de inflexión", asegura.

El columnista de Bolavip Argentina también da su impresión de lo que vio del cuadro albo cuando le tocó enfrentar a River Plate en la Copa Libertadores.

"Fueron dos partidos absolutamente diferentes. En Chile, Colo Colo le jugó de igual a igual a River. Curiosamente el jugador más desequilibrante en Santiago ahora está del otro lado, Pablo Solari. Me gustó mucho el lateral izquierdo, Gabriel Suazo. En el Monumental, el equipo de Quinteros desapareció", afirma.

Juan Pablo Varsky cree que los jugadores de Universidad de Chile no deben pensar en el historial negativo que tienen ante Colo Colo.

Varsky también hace un repaso de los grandes jugadores que vio en Universidad de Chile y en Colo Colo demostrando lo bien informado que siempre está.

"Los dos que elijo de Colo Colo cerraron sus carreras ahí: Elías Figueroa e Iván Zamorano. El primero es un referente como marcador central no solo del fútbol sudamericano, sino Mundial. Un crack total. Bam-Bam es sinónimo de gol, con una excelente carrera en Europa. Pero para delantero, a mí me gustaba más un jugador como Marcelo Salas, de paso por la U. Era capaz de gestionarse la jugada, tenía una calidad técnica que lo ubica entre los mejores. Después, los integrantes del mediocampo de la generación dorada chilena se reparten entre ambos equipos: Marcelo Díaz-Charles Aranguiz-Arturo Vidal. Imposible no nombrarlos", cerró.