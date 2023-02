Audax Italiano está encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Los de La Florida suman una victoria y un empate, y este viernes deberán enfrentar al siempre y complicado Curicó Unido en el Estadio La Granja

Pero si hay un jugador de los itálicos que llamó la atención desde su llegada fue Gonzalo Ríos. El argentino comienza a responderle al cuerpo técnico de Manuel Fernández y lleva dos partidos disputados y un gol, pero no solamente adentro de la cancha hace noticia el ex Central Córdoba, esto porque hace algunos días sorprendió a todos con un baile que se hizo viral en las redes sociales.

Ríos viene de anotar en la victoria ante Deportes Copiapó | Foto: Agencia Uno

Precisamente el volante se tomó un momento y conversó con Deportes 13 acerca de su arribo a nuestro país, donde confesó que un jugador de Universidad de Chile fue fundamental para su rápida adaptación: el guardameta Cristopher Toselli.

"Me dijeron que hiciera lo que sentía mejor, yo quería sumar experiencia. Argentina es una liga muy competitiva y además estamos locos por el fútbol, pero era un desafío y hoy en día creo que la decisión fue la correcta. Me recibieron bien, la gente, el club, estoy muy cómodo", arrancó diciendo.

"En el plantel del año pasado tuve a Cristopher Toselli, fuimos compañeros y siempre me hablaba de la liga, siempre me habló del país. Estoy agradecido por las cosas que me dijo y por la gran persona que es él. Hasta último momento estuve hablando con él y fue él el que me dijo “veníte que te va a ir bien” y no lo dudé. Pasé Año Nuevo con él, me abrió las puertas de su casa, se portó muy bien conmigo. Eso para uno es único", sentenció.

Vale destacar que esta es la primera experiencia de Ríos afuera del país, luego de haber vestido las camisetas de Central Córdoba, Deportivo Armenio, Agropecuario y formarse en San Lorenzo.