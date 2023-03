Un gran salto en su carrera puede lograr el jugador de Santiago Wanderers, Víctor Campos, con nacionalidad chileno-cubano, ya que está pronto en dar un paso y transformarse en seleccionado para el equipo de Cuba.

Así lo cuenta en conversación con Bolavip, donde sería el primer convocado con doble nacionalidad a ese país desde el nuestro.

"Sí, la verdad que sí. La selección cubana se ha puesto en contacto conmigo y hemos estado evaluando la posibilidad de ir y competir a nivel internacional", comentó desde Valparaíso.

Fue su representante, Alejandro Alegría quien ha llevado adelante las conversaciones, una vez que se enteró que desde Cuba querían llamarlo para su selección.

Víctor Campos espera ganar un lugar en Santiago Wanderers. Foto: Santiago Wanderers.

"Le comenté que la selección venía hace rato sondeando, que habían conversado conmigo. Él ha hecho gestiones para conocer cómo funciona la selección, porque uno estando lejos no sabe cómo se opera. Estamos viendo una eventual convocatoria para los próximos partidos que vienen", detalla Campos.

Él mismo detalla en la conversación que "soy chileno, de madre chilena y papá cubano. Tengo nacionalidad cubana".

"Me emociona harto competir a nivel de selección, a nivel internacional, es una oportunidad importante. En Chile no se me ha dado jugar por la selección chilena, mi hermano (Pedro) lo tuvo, pero es una posibilidad importante para mí. La selección adulta está un poco influenciada, sin quitar méritos a los jugadores, pero es la realidad de la selección", precisa.

La anterior temporada estuvo en San Luis de Quillota, pero este 2023 firmó por Santiago Wanderers, donde espera una oportunidad para aportar por el equipo y poder transformarse en el primer chileno seleccionado por Cuba.

"Me parece que sería el primero, acá está César Munder y mi hermano Pedro, pero sería el primer chileno-cubano en la selección", finaliza.