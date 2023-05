La Selección Chilena tendrá tres rivales para el próximo mes de junio en su preparación para comenzar las Eliminatorias de cara al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El elenco dirigido por Eduardo Berizzo enfrentará tres amistoso y los competidores será Cuba, República Dominicana y Bolivia. Al primer combinado que La Roja tendrá que llevar a cabo e contra los cubanos el próximo 11 de junio. Luego, contra los dominicanos el 14 de junio y finalmente contra los altiplánicos el 20 de junio.



Sin embargo, los compromisos agendando por el 'Equipo de Todos' no cayeron del todo bien, considerando el nivel de algunos, como el es caso de Cuba, quien está en la ubicación 165 del ranking FIFA.

La Roja tendrá tres amistosos en junio | Foto: Photosport

Sobre aquello, es que Johnny Herrera se descargó en Todos Somos Técnicos y no tuvo piedad con el cuadro centroamericano, cuestionando el valor que tiene un cotejo de este carácter.

"¿En qué minuto caímos a esto? Si incluso a la selección le habían ofrecido jugar con Alemania ahora. Yo creo que en vez de jugar contra Cuba, le conviene jugar contra un combinado de la octava región. ¿De qué te sirve jugar contra Cuba? Un equipo complemente amateur ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es el propósito de ese partido?". Ese es el roce que vas a tener para enfrentar a Uruguay de Bielsa", comenzó diciendo el ex selecccionado.



Por último, el ex arquero manifestó que "estaba buscando futbolistas cubanos y me salieron hueones nadando a Estados Unidos. No hay ningún futbolista cubano conocido, no hay ninguno", cerró.