Hace unos días, Claudio Bravo reconoció que estuvo cerca de dejar Colo Colo cuando estaba en las inferiores del club luego de un torneo que disputaron. Sin embargo, aquella situación no se llevó a cabo gracias al papel clave que realizó Julio Rodríguez, quien por ese entonces era el formador de arqueros en la institución.

Sobre esta anécdota, Julio Rodríguez conversó con Bolavip Chile y se refirió a ese lamentable momento y donde le pidieron que sacara al bicampeón de América con la Selección Chilena del club albo.

“Yo venía trabajando con él hace dos años, o algo más. Uno ya conoce las cualidades de los que uno está formando y va viendo el progreso que tienen todos, No solo de uno. Cuando a uno le piden que se deshaga de uno de los suyos, al cual uno conoce y le tiene confianza, que ve que tiene la pasión, que le gusta, que aprende, lo menos que puede hacer un profesor es jugársela por ellos”, dijo Rodríguez.

Ante esta anécdota descifrada por parte del actual arquero del Real Betis, el ex futbolista sostuvo que es emocionante que su ex pupilo mantenga ese reconocimiento.

“Lo hemos hablado con Claudio (Bravo) varias veces, yo también lo he mencionado en algunas notas cuando me preguntan sobre anécdotas. Claro que emociona que un ex alumno tuyo y que ha sido exitoso en toda su gran carrera, te mencione y que te agradezca", manifestó.

"Es un reconocimiento, porque no tiene por qué hacerlo y si lo hace es porque realmente a él le pegó mucho eso. Se dio cuenta que uno estuvo ahí con ellos porque ya sabía cómo eran como personas y alumnos. Es lindo que tus ex alumnos te reconozcan y más en una publicación internacional”, añadió el ex meta.

El portero con 39 años permanece en el más alto nivel | Foto: Getty Images

En cuanto a la persona que le había pedido sacar Bravo del Cacique, Rodríguez reveló que fue el jefe de cadetes por ese entonces, Renato Contador, quien le dijo al mismo formador que no podían tener a un arquero pequeño.

“No fue el técnico, fue el presidente de cadetes. Más que un técnico, fue el que mandaba todos los cadetes, era Renato Contador. Es que terminó el partido, los chicos todos llorando. Ahí fue que me llamó Renato Contador y me dice ‘Julio, tengo que hablar contigo. Ese niño ¿quién es? Un chico que se llama Claudio Bravo ¿qué hace en Colo Colo? ¿No viste el gol que le hicieron?", relató Rodríguez.

"Nosotros en Colo Colo no podemos tener arqueros chicos. Tenemos que tener arqueros altos ¿cómo se te ocurre seleccionar a un niño que tiene ese tamaño? Estas cosas no pueden suceder en el club’. Me empezó a dar una charla pero terrible y me dice que lo eche”, añadió.

Fue en ese momento, que el mismo Rodríguez reconoció haberle dicho a Contador que no podía echarlo, pues estaba en pleno desarrollo y conocía las condiciones del arquero de 39 años.

“Yo le dije ‘no podría echar a un muchacho que le veo cualidades, que lo tengo hace dos años o un poco más y que veo su evolución. El físico obviamente que nos preocupa, pero hay que realizar algunos exámenes de su crecimiento y él va estar por sobre el 1.80 mts o 1.85 mts", expresó el entrenador.

"Conozco a su familia, sus hermanos y papá son altos, entonces si ustedes me piden en este minuto que lo eche del club, yo me voy junto con él y quiere decir que no confían en lo que le estoy diciendo y tampoco en el trabajo nuestro’. Imagínate que te vengan a decir a quién entrenas, a quien dejas y a quien no por una u otra situación. Le decía ‘conozco a los arqueros que tengo, trabajo todos los días con ellos’. Lo conozco y sé que seguirá mejorando’. Al final no seguimos hablando no más”, sostuvo.

El portero jugó este jueves en el triunfo del Betis por Europa League ante el Ludogorets | Foto: Getty Images

Finalmente, Rodríguez cree que Claudio Bravo aún tiene para entregar mucho más en el Real Betis y también en la Selección Chilena comandada por Eduardo Berizzo. Además, aseguró que a los mejores entrenadores del mundo les gustaría tener un arquero como el chileno.

"Por su biotipo, por su forma de juego es un arquero que es distinto al resto. Este tipo de juego realmente llama mucho la atención a los entrenadores, no solo a Manuel Pellegrini, sino que a los mejores entrenadores del mundo les gustaría tener a un arquero como Claudio. Es un jugador más, un líder, lo pueden aprovechar en la construcción de juego, pases goles. Hay muchas cualidades que muchos arqueros del mundo no las tienen y creo que sí, puede jugar tranquilamente hasta que él se sienta útil", explicó.

"Claudio tiene que estar en el lugar que se sienta cómodo, si siente que lo han pasado a llevar o faltado el respeto o que no lo han nominado por su rendimiento, porque eso creo que quiso decir Berizzo, que necesitaba verlo jugar porque no sabía de su nivel. Me parece un atrevimiento de parte de cualquier técnico que diga eso sobre Claudio, porque si no lo conoce o no sabe de sus condiciones, no sé en que lugar ha estado él en este último tiempo."

Concluyó con que “se ve muy a gusto en el Betis con Manuel Pellegrini y todos sus compañeros porque ha jugado hartos partidos. El año pasado jugó muchos partidos en la Liga, ahora no tanto, pero eso lo puede revertir por las cualidades que tiene, por su categoría”.