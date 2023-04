La suspensión del Clásico Universitario dejó varios coletazos tanto en autoridades del fúbol chileno, como también para las del Estado. Con relación a este último, uno que se pronunció fue el presidente Gabriel Boric, quien golpeó la mesa sobre los hechos de violencia en Concepción.

Sin embargo, las declaraciones del mandamás fueron apeladas por figuras del medio futbolero. Juvenal Olmos declaró en Todos Somos Técnicos que existen responsables tanto en el fútbol como también del Gobierno.

"El tema es más lejos y simple. Tú quieres solucionar un tema dentro del fútbol, cuando fuera del fútbol hay indultos. Y qué es lo que recibe la gente como indulto, que estamos en un país que todo se permite, y todo se permite porque todas las personas que están mediante estos hechos dentro de la cárcel son indultados por el Presidente", sostuvo Olmos.

"Entonces qué mas da, vamos al espectáculo que monta la Universidad de Chile y hacemos lo mismo, vamos al espectáculo que monta Colo Colo y hagamos lo mismo, vamos al espectáculo que monta la Universidad Católica y hagamos lo mismo, porque les sale gratis parar esto", agregó.

Los hechos graves marcaron el Clásico Unversitario que tuvo que ser suspendido | Foto: Photosport

Además, complementó con que "yo no estoy muy acuerdo en el tema en que todos tenemos que ayudar, yo no tengo que ayudar. Desde el rol de cada uno tiene que hacer su pega, acá hay alguien que tiene que hacerse cargo de la administración central de disminuir la violencia en nuestro país".

"Hay gente que en este mismo programa que hace la pauta, otros detrás de cámara, de la iluminación y hay otras personas que tenemos que opinar. Acá es lo mismo, hay personas hechas para resguardar la violencia en los estadios y no están haciendo su pega", mantuvo el ex futbolista.



Finalmente, el ex entrenador de La Roja manifestó que “qué pasa con la persona que tira estas bengalas y mira hacia afuera, y dice ‘total del estadio hacia fuera no pasa nada, porque a mí me agarran y me dejan libre a los 15 días. ¿Qué pasa si hago esto, esto y esto otro? No importa si a mí me dan indulto’, sentenció.