Juvenal Olmos se indigna por la lista de La Roja para la gira por Asia y barre el piso con Cagigao: "Él no puede hacer la nómina, no se puede meter"

La Selección Chilena tendrá en las próximas semanas un desafío amistoso de exigencia cuando viaje hasta Asia para enfrentar a Corea del Sur, Túnez y otro rival aún por definir, pese a que aún no se cierra el técnico que dirigirá a La Roja para los desafíos venideros.

Si bien aún no hay nadie a la cabeza del plantel adulto masculino, lo que sí hay es una nómina. La ANFP dio a conocer a los jugadores citados para los partidos amistosos y hay varias sorpresas, aun que también hay varias caras conocidas como Gary Medel y Mauricio Isla.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex director técnico de La Roja, Juvenal Olmos, explotó por la conformación de la nómina y apuntó todos sus dardos al español Francis Cagigao.

“Cagigao tiene que estar fuera de esa pieza, él no puede hacer una nómina, no es el entrenador, ni siquiera el asesor, es director deportivo de la Selección Chilena, no se puede meter a la hoja de la cancha, no lo puede hacer”, dijo indignado.

Gary Medel estará en la gira de La Roja por Asia. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Si quiere ayudar al proceso de desarrollo del fútbol chileno, pesque al señor Mirosevic, a Pato Ormazabal y le dice ‘¿sabe qué? Le entrego todo, hágalo’ y que ellos digan ‘ya po’, armémosla”.

De manera irónica, Olmos dijo que en el futuro cualquier persona podría armar nóminas: “El día de mañana el cocinero de Pinto Durán va decir ‘yo también quiero po, tengo buenas ideas, conozco a los cabros hace años’, después va venir la tía del aseo y va querer también”.

En el día de ayer trascendió que Berizzo puso como exigencia para firmar que los clubes suelten siempre a sus jugadores y Olmos tuvo palabras para la exigencia: “Lo que está solicitando el técnico de las firmas para los microciclos, de un plumazo se quita; metiendo a la asociación allá y a la federación acá. Como no lo quieren hacer y quieren seguir metido en el circo, no lo hacen”.

“Pareciera que estos dos mundiales que hemos quedado afuera hemos aprendido cada vez menos de nuestros fracasos. En estos momentos estamos analizando algo que no tiene sentido, no hay parámetros para arrancar por un lado o por otro”, reflexionó en el final.