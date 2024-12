Termina un año negro para la selección chilena protagonizando una de las peores campañas desde que existe el sistema eliminatorio de todos contra todos en Sudamericana.

Además, La Roja este 2024 tuvo tres técnicos en los partidos de Eliminatoria, donde se contrató a Ricardo Gareca para buscar el milagro conseguido cuando el Tigre llevó a un Mundial a Perú después de muchos años.

BOLAVIP conversa con el histórico entrenador Hernán Clavito Godoy, el que reconoce estar decepcionado del actual DT de la selección chilena.

“Gareca va a pasar sin pena, ni gloria, pasa puro viajando, no se preocupa del fútbol chileno, no va a los partidos, no sabe nada de las cadetes, no vamos a ir al Mundial, me desilusionó”, asegura.

El longevo entrenador tampoco tiene una buena opinión de Pablo Milad, al que culpa de la debacle de nuestro fútbol.

Clavito Godoy molesto con Ricardo Gareca

“Que haya cambios rotundos, el fútbol chileno tocó fondo, los dirigentes son un desastre, políticos que roban, el presidente de la ANFP era un político, tiene su sueldo, viaja y no se preocupa nada, el fútbol está botado”, dispara.

Clavito Godoy pide más reconocimiento

“A esta edad, a nosotros nos olvidan, no nos recuerdan con el cariño con lo que se respeta a los extranjeros, no hay reconocimiento, fallecen jugadores y nadie los reconoce, no respetamos a los ídolos”, cerró.